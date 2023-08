Polícia Federal cerca Camelódromo de Campo Grande

A Polícia Federal cercou o Camelódromo de Campo Grande (MS), na manhã desta 3ª feira (8.ago.23) e realizou apressões de eletrônicos.

Em nota, a PF disse que deflagrou na manhã desta terça a Operação Bigorna, para cumprir dois mandados de busca e apreensão na Capital de Mato Grosso do Sul, expedidos pela Justiça Federal.

A PF ainda explicou que a investigação teve início a partir de autuações realizadas pela Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio das quais restou evidenciado que os produtos comercializados no centro da capital eram fruto de contrabando e descaminho.

Os comerciantes que chegavam ao local nesta manhã estavam sendo proibidos de entrar no centro comercial.

Uma camionete descaracterizada estava carregada com produtos eletrônicos apreendidos. A batida aconteceu no Box 36.

A última operação no Camelódromo, realizada pela PF, ocorreu em 2009, quando foram apreendidos cerca de três mil pares de tênis falsificados em 20 boxes.