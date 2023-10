Polícia prende dois adultos e apreende um menor ligados ao incêndio de agência bancária

César Gabriel Negromonte Pereira, de 19 anos, e Vinicius Fernandes, de 21 anos, foram presos na 2ª feira (16.out.23). Eles dois e o adolescente G.P.G.P., de 14 anos, são suspeitos de integrar uma quadrilha que ateou fogo em caixas eletrônicos de uma agência bancária em Terenos (MS).

Menor foi cooptado a praticar o crime. Foto: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o trio cometeu o crime no domingo, 15 de outubro. Eles apenas foram responsáveis por depositar envelopes vazios nos caixas. O objetivo do crime era queimar envelopes vazios inseridos nos caixas eletrônicos para posteriormente solicitar ao banco o ressarcimento dos supostos valores depositados.

Aos policiais, o adolescente contou que recebeu R$ 100 para realizar quatro depósitos de envelopes vazios, descritos com valor de R$ 2 mil.

Após os participantes capturados realizarem o depósito, outro adulto já identificado, mas que segue foragido, ateou fogo na agência.

A ação dos vândalos danificou os caixas eletrônicos e as labaredas tiveram que ser contidas com o uso de extintores da própria agência, com apoio de um caminhão Pipa da Prefeitura local.

Além do dano e incêndio, eles também serão responsabilizados por associação criminosa e por corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos.

O adolescente foi entregue à mãe, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma vez que não houve ameaça ou grave violência à pessoa.