Polícia prende homem que estuprou mulher com deficiência intelectual na Capital

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) anunciou que prendeu, nesta 3ª feira (7.nov.23), um estuprador de 27 anos que violentou sexualmente, em 19 de outubro, uma mulher com deficiência intelectual (PCD), de 44 anos. O crime aconteceu na região da Vila Nasser, em Campo Grande (MS), quando a mulher seguia para a escola. O criminoso não teve o nome divulgado.

A polícia solicitou o mandado de prisão preventiva no curso das investigações e o indivíduo é ouvido nesta manhã. Às 11h30 de hoje a Deam deve dar uma coletiva à imprensa para esclarecer o caso registrado como estupro de vulnerável.

Conforme apurado, a estudante não verbaliza bem, em razão da deficiência, por isso não conseguiu dar as características do suspeito à polícia, mas uma câmera do circuito de monitoramento na rua captou o momento em que a vítima foi abordada pelo estuprador.

As imagens mostram o criminoso de camisa de cor escura, abraçando a vítima e na sequência a levando para uma área de mata onde a estuprou.

O criminoso liberou a vítima após o crime. Ainda assim, assustada e suja, a mulher chegou por volta das 10h à escola. Então, o diretor e uma das professoras conduziram a aluna para a Casa da Mulher Brasileira, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A vítima passou por exames.