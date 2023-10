Polícia prende zagueiro do Corumbaense que infartou ao vencer partida

O zagueiro do Corumbaense Futebol Clube, Luis Cláudio Oliveira Mendez, de 36 anos, conhecido como “Chicago”, foi preso no sábado (28.out), com 5,3 quilos de “skunk” ou “supermaconha”, num ônibus do clube próximo ao Indubrasil (em Campo Grande - MS).

Ele estava em recuperação em Corumbá (MS), desde que sofreu um infarto no domingo (15.out.23), logo após vencer uma partida por 2x1 sobre o Náutico FC, no campeonato sul-mato-grossense de futebol. Apesar disso, o atleta teria usado da 'desculpa' de precisar realizar novos exames na Capital para conseguir uma carona no ônibus que levava a delegação do Corumbaense.

O flagrante foi realizado por agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com apoio do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Aos policiais, o jogador disse que a droga teria sido entregue a ele por um "desconhecido" em Corumbá e que receberia o valor de R$ 3 mil pelo transporte.

Diante disso, o atleta foi preso em flagrante por tráfico de drogas e passou o final de semana preso. Entretanto, ao passar por audiência de custódia na manhã desta 2ª feira (30.out), Luis teve a prisão convertida em liberdade provisória.

A decisão prevê que além do uso da tornozeleira, Luis deverá comparecer em juízo sempre que solicitado e precisará manter endereço de moradia atualizado. Ele também terá que retornar para casa todos os dias às 20h e só pode sair a partir das 6h.

SERVIDOR PÚBLICO

Além de atleta, Luis é servidor público corumbaense nomeado no cargo de serviços gerais na Fundação de Esporte de Corumbá (Funec), onde recebe salário de R$ 2,5 mil.

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Corumbá explicou que Luis está afastado de suas atividades por atestado médico desde que infartou. Sobre a permanência da nomeação, a prefeitura vai analisar o caso: "O setor jurídico da Funec está avaliando a situação para tomar as devidas medidas cabíveis".

O CLUBE

Por meio de nota, o Corumbaense Futebol Clube disse que seguia viagem para jogo contra a equipe de São Gabriel. "Passou por abordagem policial e houve a prisão em flagrante por porte de drogas do Atleta Luís Cláudio (Chicago) o qual acompanhava a delegação para realizar exames cardíacos de rotina. O Clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis. O clube ainda prestará auxílio jurídico inicialmente ao atleta".

Ainda em nota, o clube informou que após o jogo de domingo, durante a semana, prestará entrevista coletiva esclarecendo os fatos. "O foco total agora é a partida contra o São Gabriel em Camapuã", disse.

DERROTA

Em meio a situação provocada por Luis, o Corumbaense amargou uma derrota de 2x1 para o São Gabriel EC no estádio Joaquim Faustino Rosa, o "Carecão", no domingo (29.out.23).

A partida válida pelo estadual de futebol da série B de MS teve, aos 29 minutos, gol de Lucas Paulista, ao cobrar um pênalti contra o São Gabriel.

Aos 37 minutos, mais um pênalti, dessa vez contra o Corumbaense. O casmisa 10 do São Gabriel, Marquinhos, cobrou falta e a bola desviou no braço de Sena que estava na barreira. O próprio Marquinhos bateu com precisão e empatou o jogo.

Aos 45 minutos, após uma exitosa assistência de Gustavo Corona, Juvenil fez de cabeça, dando o gol da vitórtia ao São Gabriel.

Foi a primeira vitória do clube na competição, depois de uma derrota e um empate.