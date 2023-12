Policial de MS é preso com 54 quilos de cocaína em Santa Catarina

Na noite de terça-feira (19), Daniel Souza da Silva, um policial penal que trabalhava em Amambai, foi preso em flagrante com quase 54 quilos de cocaína na BR-101, em São José, região metropolitana de Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, o policial apresentou sua carteira funcional, mas um cão farejador da PM apresentou comportamento estranho ao se aproximar do veículo em que Silva e um passageiro, Ivan Eduardo Weber, estavam. Pesquisas adicionais revelaram que Weber tinha várias passagens policiais, incluindo tráfico de drogas.

Depois de uma busca minuciosa, a polícia encontrou 53,8 quilos de cocaína escondidos no painel do veículo e sob os para-lamas.

De acordo com as informações, Daniel ainda está em estágio probatório no serviço público estadual, pois ingressou na Agência Penitenciária em janeiro do ano passado e foi inicialmente colocado na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) antes de ser transferido para o Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Amambai.