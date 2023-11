Portão de igreja evangélica descarrilha e mata bebê de fiel

Allana Vitória do Nascimento Campos Chaves, de 1 ano 8 meses, morreu às 17h20 do sábado (25.nov.23), após ser atingida por um portão que saiu dos trilhos em frente a Igreja Assembleia de Deus - Belém, no Bairro Vila Irene, em Cáceres (MT).

Conforme o registro da Polícia Civil, a menina estava com a mãe na igreja. A genitora participava do ensaio de um grupo de louvor na parte interna do templo, enquanto Allana brincava do lado de fora com outras crianças.

A dinâmica ainda será apurada, mas testemunhas disseram à polícia que o portão saiu do trilho após uma adolescente que estava próxima das crianças, o balançar para 'derrubar' as crianças da grade. A brincadeira teria resultado na fatalidade.

Allana foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cáceres e transferida para o Hospital Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para dar início aos procedimentos cabíveis. O caso é apurado pela Polícia Civil.