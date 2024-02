PRF apreende 107,1 Kg de cocaína em Água Clara (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 107,1 Kg de cocaína, na noite desta sexta-feira (02), em Água Clara (MS). Uma mulher foi presa.

A equipe de policiais rodoviários federais realizava patrulha na BR-262, quando, no km 141, abordou um caminhão, modelo Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque, carregado com eucalipto e ocupado pelo motorista e uma passageira. O condutor aparentou nervosismo com a abordagem e deu respostas contraditórias às perguntas dos agentes.

Já na Unidade Operacional, afim de realizar uma vistoria minuciosa no veículo, durante a retirada dos estepes pelos policiais, o condutor evadiu-se do local. A equipe fez buscas nas imediações mas não localizou o suspeito.

Dentro dos dois estepes, a equipe localizou 107,1 kg de cocaína. Os documentos do condutor, a mulher, droga e veiculos foram encaminhados para a Polícia Civil local. A apreensão contou com apoio do GARRAS da Polícia Civil.

Fonte: PRF MS