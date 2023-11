PRF apreende 121 Kg de maconha em Nova Alvorada do Sul (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 121 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na madrugada desta sexta-feira (17), em Nova Alvorada do Sul (MS).

A droga foi localizada no interior do veículo VW Gol, conduzido por um homem. Ele passou com o veículo em alta velocidade em frente a Unidade Operacional da PRF, o que chamou a atenção da equipe policial que seguiu para realizar a abordagem. No km 222 da BR-267 foi realizada a abordagem e o homem foi identificado e preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil local.

Fonte: PRF MS