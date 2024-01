PRF apreende 33 Kg de cocaína em Miranda (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 33 Kg de cocaína, na tarde desta segunda-feira (22), em Miranda (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram uma GM/Blazer. O motorista, de 39 anos, viajava com uma mulher, de 23 anos, e uma criança, de 3 anos.

Durante a fiscalização no veículo, os policiais descobriram um cilindro de GNV no porta malas com indícios de adulteração. A equipe foi buscar ferramentas para uma fiscalização minuciosa e ao retornarem, o condutor havia empreendido fuga a pé, abandonando o automóvel, sua companheira e a criança. Buscas foram realizadas, porém o condutor não foi localizado.

Após abrirem o cilindro, foram encontrados os tabletes de cloridrato de cocaína. Questionada, a mulher disse que não sabia da existência do ilícito.

O Conselho Tutelar foi acionado e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil em Miranda (MS).

Fonte: PRF MS