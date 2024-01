PRF apreende 41 Kg de pasta base de cocaína em Campo Grande (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 41 Kg de pasta base de cocaína, na manhã deste domingo (7), em Campo Grande (MS).

Os policiais rodoviários federais, fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Ford/Edge. O motorista, boliviano, viajava com uma passageira, argentina. O condutor dirija com a CNH vencida e demonstrou nervosismo durante a abordagem.

Com o auxílio do cão farejador K9 Zorro, os policiais localizaram um compartimento oculto no veículo, dentro, estavam os tabletes de pasta base de cocaína. Questionado, o condutor disse que não sabia da existência do ilícito, que teria deixado o automóvel em Corumbá e retornou depois para buscá-lo e iniciar a viagem.

Os presos, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Campo Grande (MS).

Fonte: PRF MS