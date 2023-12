PRF apreende 452 Kg de cocaína e skunk em Corumbá (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 228 Kg de cocaína e 224 Kg de skunk, na manhã desta sexta-feira (22), em Corumbá (MS). Sete pessoas foram presas.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um VW/Virtus. O motorista estava acompanhado por três passageiros. Na abordagem, homens disseram que iriam para Campo Grande passar o natal.

Durante a primeira fiscalização, os policiais também abordaram um ônibus de viagem, o condutor viajava com dois ajudantes e transportava 16 passageiros bolivianos. Os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista, a equipe também descobriu que o proprietário do ônibus era um dos passageiros do Virtus.

Após uma vistoria no ônibus, a equipe encontrou os tabletes de skunk e cocaína. Questionado, o motorista disse ter recebido o veículo com a droga de um dos passageiros do Virtus e que a viagem seria de Corumbá até São Paulo.

Questionados, os ocupantes do carro de passeio confessaram envolvimento no transporte do ilícito, fazendo o serviço de batedor.

Os sete homens presos, as drogas e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá (MS).

Fonte: PRF MS