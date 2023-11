PRF apreende 56 Kg de maconha em Bataguassu (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56 Kg de maconha, na tarde desta terça-feira (21), em Bataguassu (MS). Um casal transportava a droga com o filho de 11 meses no veículo.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/ Fox. Um casal viajava com o filho de 11 meses. Durante a entrevista, o condutor confessou que não possuía habilitação e demonstrou nervosismo durante a abordagem.

Desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e encontrou os tabletes de maconha em um fundo falso no assoalho. Questionados, o casal confessou ter recebido o ilícito em Ponta Porã (MS) que deveria ser entregue no interior de São Paulo.

Os presos, o carro e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu (MS) e o Conselho Tutelar foi acionado.

Fonte: PRF MS