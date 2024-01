PRF apreende carga de cigarros eletrônicos em Três Lagoas (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo transportando grande quantidade de cigarros eletrônicos, na manhã desta quarta-feira (24), em Três Lagoas (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando visualizaram um veículo Fiat/Palio trafegando em alta velocidade, sentido Três Lagoas (MS).

Logo no início da abordagem o condutor afirmou que transportava cigarros eletrônicos de Nova Alvorada do Sul (MS) com destino a um depósito em Três Lagoas (MS).

Após verificação, a equipe constatou cerca de 5300 unidades de cigarros eletrônicos de diversos tipos.

O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas (MS) juntamente com o veículo e a mercadoria apreendida.

Fonte: PRF MS