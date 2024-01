PRF apreende comboio de nove veículo com mercadorias estrangeiras em Ponta Porã (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um comboio com nove veículos carregados com mercadorias estrangeiras, nesta terça-feira (23), em Ponta Porã (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, durante a madrugada avistaram diversos veículos trafegando em comboio e foram realizando a abordagem dos automóveis.

Ao todo, 9 veículos foram abordados, sendo que 3 deles foram abandonados pelo condutor após avistarem os policiais. Em todos os carros foram encontrados mercadorias de origem estrangeira, como relógios, roupas, pneus e eletrônicos.

Todos os automóveis foram encaminhados à Receita Federal com as mercadorias, as pessoas envolvidas no transporte foram identificadas para procedimentos da Receita Federal e liberadas.

Fonte: PRF MS