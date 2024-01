PRF e PF apreendem fuzil em Ponta Porã (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), apreendeu um fuzil de fabricação norte-americana, na tarde desta terça-feira (23), em Ponta Porã (MS).

Os policiais realizavam fiscalização na BR-463, quando abordaram um ônibus de viagem na linha Ponta Porã - Campo Grande. Durante as entrevistas com os passageiros, as equipes desconfiaram do nervosismo apresentado por uma mulher.

Após a vistoria na mala que ela transportava, foi encontrado um fundo falso de madeira, onde estava escondido um fuzil calibre .556, de fabricação norte-americana.

Questionada, a passageira disse ter recebido a bagagem com a arma em Pedro Juan Caballero para realizar o transporte.

A presa e o fuzil foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã (MS).

Fonte: PRF MS