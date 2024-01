PRF e PF apreendem skunk em ônibus de viagem na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 4,3 Kg de skunk em um ônibus de viagem, na madrugada desta terça-feira (23), em Corumbá (MS). O homem que transportava o ilícito utilizava uma tornozeleira eletrônica.

As equipes fiscalizam na BR-262, quando abordaram um ônibus de viagem. Durante fiscalização nas bagagens dos passageiros, com auxílio do cão de faro da PRF K9 Amélia, foi encontrado uma mala com as embalagens de skunk.

Os policiais identificaram o proprietário da bagagem, um homem que utilizava tornozeleira eletrônica, devido a uma ocorrência criminal de trânsito, e descumpria os termos da liberdade.

O preso e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá (MS).

Fonte: PRF MS