PRF e PMSP apreendem 99 Kg de cocaína em ação conjunta

A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar de São Paulo, apreendeu 99 Kg de cocaína, na tarde desta segunda-feira (29).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional de Paranaíba, quando tentaram abordar uma Fiat/Strada. O condutor não parou e iniciou fuga em direção à fronteira com São Paulo.

Os policiais solicitaram apoio da PM de São Paulo, que realizou a abordagem do veículo em Santa Fé do Sul (SP). No local, após uma busca minuciosa no veículo, foram encontrados os tabletes de cocaína em um compartimento oculto.

Questionado, o condutor disse que não sabia da existência do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Jales (SP).

Fonte: PRF MS