PRF encerra 13º Edição do Fetran no Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal encerrou a 13ª Edição do Festival Estudantil Temático para o Trânsito (Fetran) no Mato Grosso do Sul.

O Fetran/MS é um projeto de educação para o trânsito da PRF, realizado em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Neste ano, 36 escolas e institutos federais de todo o estado participaram do festival.

A cerimônia de encerramento da 13ª Edição do FETRAN/MS foi transmitida no último dia 16, quando foram revelados os campeões das peças infantis, infantojuvenis e juvenis, que recebem medalhas e troféus, além de todo o carinho dos parentes, colegas e professores que torceram durante a edição do festival.

Na sexta-feira (24), as escolas campeãs de melhores peças, na categoria infantil, Escola Municipal Anísio Teixeira da Silva, de Batayporã, na categoria infantojuvenil, Escola Municipal Nagen Jorge Saad, de Campo Grande, e na categoria juvenil, Escola Estadual Viriato Bandeira, de Coxim, ganharam a viagem e um passeio na capital, incluindo a Superintendência da PRF, uma visita no Bioparque Pantanal, além de uma sessão de cinema o Cinemark.

A viagem e passeios também foram possíveis graças a diversas empresas que apoiaram o projeto e a premiação para as crianças, sendo elas o SINPRF, FCMS, Bioparque Pantanal, a Loja Maçônica Filhos do Silêncio, Andorinha Transportes, Shopping Campo Grande, Cinemark, O Paulistinha, 3 Barras Grills Pizzaria, Bem Maneiro Restaurante e Hotel Internacional.

Confira todos os vencedores do 13ª Fetran/MS:

PREMIAÇÃO: INFANTIL

1º LUGAR: Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva MUNICÍPIO: Batayporã TÍTULO DA PEÇA: Frozen e as Princesas: Uma Aventura Congelante no Trânsito PROF. RESPONSÁVEL: Ana Cláudia Marchet Nogueira

PREMIAÇÃO: MELHOR ATOR INFANTIL

VENCEDOR: Jhordan Matheus S. S. (Nova Alvorada do Sul) Prof responsável: Ketilin Lemes Dias Peça: João e a Bicicleta Elétrica Escola: Escola Municipal Adenilsaldo Araújo de Rezende

PREMIAÇÃO: MELHOR ATRIZ INFANTIL

VENCEDORA: Alexia de Souza Santos (Batayporã) Prof responsável: Ana Cláudia Marchet Nogueira Peça: Frozen e as Princesas: Uma Aventura Congelante no Trânsito Escola: Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva

PREMIAÇÃO: SONOPLASTIA INFANTIL

Título da peça: João e Maria Município: Ponta Porã Escola: EPM Marcondes Fernandes Pereira Prof. Responsável: Jéssica L. Colombo

PREMIAÇÃO: ARTE VISUAL INFANTIL

Título da peça: Frozen e as Princesas: Uma Aventura Congelante no Trânsito Município: Batayporã Escola: Municipal Anízio Teixeira da Silva Prof. Responsável: Ana Cláudia Marchet Nogueira

PREMIAÇÃO:TEXTO INFANTIL

Título da peça: Frozen e as Princesas: Uma Aventura Congelante no Trânsito Município: Batayporã Escola: Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva Prof. Responsável: Ana Cláudia Marchet Nogueira

PREMIAÇÃO: INFANTO JUVENIL

1º LUGAR: Nagen Jorge Saad MUNICÍPIO: Campo Grande TÍTULO DA PEÇA: O Jogo da Imaginação PROF. RESPONSÁVEL: Marcos Alexandre de Melo

PREMIAÇÃO: MELHOR ATOR INFANTO JUVENIL

VENCEDOR: Guilherme dos Santos Xavier (Coxim) Prof responsável: Rafael da Silva do Nascimento Peça: O Quarto de Alice Escola: E.E Pedro Mendes Fontoura

PREMIAÇÃO: MELHOR ATRIZ INFANTO JUVENIL

VENCEDORA: Izabel de Almeida Portela Prof responsável: Marcos Alexandre de Melo Peça: O Jogo da Imaginação Escola: Nagen Jorge Saad

PREMIAÇÃO: SONOPLASTIA INFANTO JUVENIL

Título da peça: O Jogo da Imaginação Município: Campo Grande Escola: Nagen Jorge Saad Prof. Responsável: Marcos Alexandre de Melo

PREMIAÇÃO: ARTE VISUAL INFANTO JUVENIL

Título da peça: Vida de Maria Município: Cassilândia Escola: Centro Municipal Vereadora Ilma Alves da Costa Prof. Responsável: Sindolei Glória

PREMIAÇÃO:TEXTO INFANTO JUVENIL

Título da peça: O Jogo da Imaginação Município: Campo Grande Escola: Nagen Jorge Saad Prof. Responsável: Marcos Alexandre de Melo

PREMIAÇÃO: JUVENIL

1º LUGAR: Escola Viriato Bandeira MUNICÍPIO: Coxim TÍTULO DA PEÇA: Siga PROF. RESPONSÁVEL: Rafael Silva do Nascimento

PREMIAÇÃO: MELHOR ATOR JUVENIL

VENCEDOR: Guilherme Careno Pistori Dias dos Santos (COXIM) Prof responsável: Rafael Silva do Nascimento Peça: Siga Escola: Estadual Viriato Bandeira

PREMIAÇÃO: MELHOR ATRIZ JUVENIL

VENCEDORA: Naira Sousa da Silva (Coxim) Prof responsável: Rafael Silva do Nascimento Peça: Siga Escola: Estadual Viriato Bandeira

PREMIAÇÃO: SONOPLASTIA JUVENIL

Título da peça: Siga Município: Coxim Escola: Estadual Viriato Bandeira Prof. Responsável: Rafael Silva do Nascimento

PREMIAÇÃO: ARTE VISUAL JUVENIL

Título da peça: Siga Município: Coxim Escola: Estadual Viriato Bandeira Prof. Responsável: Rafael Silva do Nascimento

PREMIAÇÃO:TEXTO JUVENIL

Título da peça: Siga Município: Coxim Escola: Estadual Viriato Bandeira Prof. Responsável: Rafael Silva do Nascimento

Fonte: PRF MS