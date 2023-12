PRF no MS recebe homenagem por apreensão de 22 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) Sul recebeu, na manhã desta terça-feira (11), uma homenagem do deputado estadual Coronel David pela apreensão de 22 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul.

As homenagens foram prestadas aos policiais rodoviários federais que realizaram o flagrante, além dos PRFs Thiago Andrade e Rodrigo Bandeira, que receberam em mãos as homenagens, os PRFs Alexandre Santos, Carina Bastos, Fábio Mardini e Guilherme Magnani também foram homenageados.

Também receberam as moções de congratulação o superintendente da PRF/MS, João Paulo Pinheiro Bueno, e o Chefe de Operações, Vinicius Figueiredo.

A apreensão ocorreu em agosto, quando a equipe abordou um caminhão tanque, em Campo Grande (MS).

Durante a abordagem, os policiais encontraram 22 toneladas da droga no caminhão, sendo a maior apreensão no estado em 2023.

O motorista foi preso.

Fonte: PRF MS