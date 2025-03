PRF prende vice-cônsul da Síria com 576 Iphones sem nota em MS

O vice-cônsul da Síria no Brasil, Márcio Hanna Hanasi Youssef, foi preso em flagrante na 6ª feira (28.mar.25) ao ser encontrado com uma carga de eletrônicos contrabandeados durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Dourados News, os agentes da PRF desconfiaram da atitude do diplomata ao interceptarem o veículo oficial do consulado. Durante a vistoria, Youssef demonstrou nervosismo, o que motivou uma inspeção mais minuciosa.

No porta-malas do carro, os policiais encontraram 576 iPhones, 28 Apple Watches e 12 garrafas de vinho, todos sem a documentação legal exigida para importação. Questionado, o vice-cônsul afirmou que possui uma loja de revenda de celulares, mas não informou o endereço nem apresentou nota fiscal dos produtos.

Diante da irregularidade, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde deve responder pelo crime de contrabando.