PRF recupera caminhão e prende condutor em Bataguassu (MS)

A Polícia Rodoviária Federel (PRF) recuperou um caminhão que havia sido roubado e era levado para Ponta Porã (MS) e prendeu o condutor por repectação, na manhã desta quarta-feira (10), no km 18 da BR-267, em Bataguassu (MS). O verdadeiro motorista do veículo foi mantido em cárcere privado durante a empreitada criminosa.

Os policiais rodoviários federais abordaram o caminhão Vw/24.250, e desconfiaram quando o condutor não soube abrir a porta do compartimento de carga. Após entrar em contato com o proprietário do veículo que informou que o condutor do caminhão deveria ser apenas o irmão dele.

O suspeito e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu (MS). O verdadeiro condutor do caminhão foi liberto do cárcere que se encontrava, após a prisão do envolvido.

Fonte: PRF MS