Mossoró registra primeira fuga de uma Penitenciária Federal

Dois homem fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), que foi notificada no começo da manhã de 4ª.feira (14fev).

Esta é a primeira fuga registrada no Sistema Penitenciário Federal, que abriga membros de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) em cinco prisões federais no Brasil.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) comunicou que o secretário André Garcia está indo para Mossoró para investigar e esclarecer as responsabilidades do incidente, embora os nomes dos fugitivos ainda não tenham sido revelados.

A Polícia Federal, acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, está empenhada em capturar novamente os fugitivos e esclarecer os pormenores da fuga.

A Sesed está fornecendo suporte total ao Sistema Prisional Federal, em coordenação com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), com dois helicópteros, o Potiguar 02 em Mossoró e o Potiguar 01 em Natal, participando das operações de busca.

O governo do Estado está colaborando com as secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará para reforçar a segurança nas fronteiras entre os estados.

Desde 2021, o Rio Grande do Norte não havia registrado fugas em suas unidades prisionais, após uma rebelião em 2017 no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, que resultou em pelo menos 26 detentos mortos.