Protegido de ex-delegado é encontrado morto enforcado na Gameleira

Weslei de Almeida Velasco, de 38 anos, foi encontrado morto na 2ª feira dia, 22 de março de 2024, em sua cela na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande. A perícia constatou que ele foi enforcado e pendurado, sugerindo um caso de homicídio em vez de suicídio.

Velasco fazia parte de uma gangue de traficantes liderada por sua companheira, Sandra Ramona da Silva, que operava nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

O delegado Eder Oliveira Moraes. Foto: Reprodução

O grupo criminoso contava com a ajuda do delegado Eder Oliveira Moraes, que foi condenado a 21 anos de prisão por estuprar adolescentes infratores em uma delegacia em Rio Verde de Mato Grosso. Em 2021, Moraes foi condenado pelo furto de 101 quilos de cocaína da unidade policial de Aquidauana, quando foi detido pela Corregedoria.

Inicialmente, a polícia tratou a morte como um caso de suicídio na cela 112 do pavilhão 1. Entretanto, a perícia confirmou que as marcas no pescoço da vítima não eram compatíveis com um caso de suicídio, levantando a suspeita de homicídio. Três detentos que estavam na cela com Velasco foram convocados para depor na delegacia. A morte do detento foi registrada como "morte a esclarecer".

Além de estar envolvido no esquema de narcotráfico, Velasco era acusado de tentativa de homicídio no Bairro Aero Rancho, na capital.