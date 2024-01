Quatro jovens são achados mortos dentro de BMW modificada

Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, e Nicolas Oliveira Kovaleski, de 16 anos, foram achados mortos na 2ª feira (1º.jan.24), dentro de uma BMW/320I M Sport ano 2022, em Balneário Camboriú (SC).

A polícia suspeita que eles foram asfixiados por um gás expelido pelo sistema de escapamento do veículo de luxo.

Segundo a Polícia Civil, o veículo, avaliado em R$ 250 mil, foi modificado para produzir um som mais esportivo, o que resultou em falhas no escapamento.

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW perto de uma rodoviária na manhã desta segunda-feira, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. (Felipe Sales/NSC TV/Reprodução)

O delegado Bruno Effori sugeriu, preliminarmente, que o monóxido de carbono teria levado a parada cardiorrespiratória no grupo de amigos. Os corpos apresentavam olhos vermelhos, vômito e até marcas roxas no braço quando foram encontrados. Exames da Polícia Científica devem confirmar as causas e podem demorar até 15 dias.

Conforme Effori, o grupo havia se alimentado com cachorro-quentes na praia de Balneário Camboriú, onde assistiram à queima de fogos do Réveillon, e inicialmente suspeitou-se do alimento. Entretanto, outras pessoas da família, que estavam em outro carro também se alimentaram com os cachorros-quentes e não apresentaram nenhum problema.

"O cano de escape sai do motor e corre por debaixo do veículo e sai na parte traseira. Essa conexão do cano está rompida, na verdade não é uma perfuração, mas um deslocamento. Então, ao invés de sair o monóxido de carbono lá atrás do veículo, grande parte ficava dentro do capô, solto. E o ar-condicionado jogava para dentro do veículo", disse o delegado Bruno Effori.

O grupo de amigos começou a sentir-se mal quando se deslocavam até a Rodoviária para pegar uma jovem (namorada de uma das vítimas) que estaria vindo passar as férias em Balneário.

Ao chegarem na rodoviária encontraram a jovem e explicaram que estavam sentindo-se mal, suspeitando do alimento. Ela chegou a entrar no carro, mas o grupo decidiu esperar que melhorassem. Então, a jovem teria desembarcado para aguardar do lado de fora. "O veículo chega e eles (ocupantes) avisam para ela que estão passando mal. Eles relatam náusea, tontura, tremedeira, entenderam por bem esperar até melhorar", completa o delegado.

Os quatro jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado com o ar-condicionado funcionando, segundo o delegado.

Cerca de 40 minutos depois, a namorada das vítimas retornou e já encontrou o grupo desacordado. Neste momento ela teria passado a pedir por ajuda.

Na tarde da segunda-feira (1º), o delegado Bruno Effori comentou o andamento da investigação. Ele estava de plantão quando ocorreu o caso. A partir desta terça-feira (2.jan.24) as mortes passaram a ser apuradas pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú.