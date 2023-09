Rafael morre ao ser perseguido pelo Exército na MS-164

Rafael Henrique Alves dos Santos, de 24 anos, morreu às 17h30 da 3ª feira (26.set.23). Ele estava num Fiat Uno que supostamente colidiu contra um poste, na MS-164, em Ponta Porã (MS). O jovem teria sofrido o sinistro, após supostamente furar um bloqueio do Exército Brasileiro no Posto Aquidaban, e ser perseguido pelos militares.

Testemunhas sob anonimato, relataram ao MS Notícias, que durante a perseguição, os militares teriam efetuado disparos contra o carro do jovem. Um boletim de ocorrência sobre o caso, no entanto, não traz nenhuma informação sobre isso. Também não há informações sobre a causa da morte ou apreensões de armas dos militares.

O documento de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã foi construído com base no relato de um Tenente do Exército, que teve o nome preservado. Na versão do Militar, Rafael conduzia o veículo no sentido Ponta Porã/Campo Grande e quando chegou no posto fiscal Aquidaban, ao ver os militares, teria feito conversão na pista, retornando para Pedro Juan Caballero (PY). Então, ele dirigiu por mais 1 quilômetro de distância do posto Aquidaban, momento em que supostamente teria furado outro bloqueio montado na pista.

O tenente do Exército sustentou que então, os militares fizeram acompanhamento tático (perseguição), ocasião em que Rafael saiu da pista e colidiu o Uno contra um poste de iluminação.

Veículo Fiat Uno que era conduzido por Rafael bastante danificado às margens da MS-164. Imagem divulgada com créditos ao site Ponta Porã News.

Ainda segundo o relato do Militar, no veículo de Rafael haviam cigarros e pneus que foram apreendidos e encaminhados pela Polícia Militar à Polícia Federal.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

QUEM ERA RAFAEL

O jovem era barbeiro profissional em Campo Grande (MS). Na redes sociais demonstrava sua paixão pelo trabalho e também era um admirador de manobras em motocicletas. O pai do jovem postou uma mensagem de despedida na rede social Facebook. "Descanse em paz meu filho vc sempre será lembrado pelo seu lindo sorriso sua humildade e pelos seus sonhos meu eterno primogênito vai fazer muita falta aqui em baixo (sic)", escreveu Cleomar Santos.

Na sua página na mesma rede social, o pai postou a foto (da capa desta matéria) e complementou: "Vc será lembrado para sempre meu eterno Rafa (sic)".

Alguns amigos usaram a mesma rede social para fazer posts de despedidas à Rafael.