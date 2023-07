Riedel mata Luiz e diz 'não saber o porquê'

Riedel Ferreira da Silva, de 65 anos, procurou a polícia às 10h deste sábado (1.jul.23), para revelar que matou Luiz Gonçalves de Lima, de 71 anos, às 19h30 da 6ª feira (30.jun.23), numa edícula na Travessa Coremo, no Bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande (MS).



Segundo o registro de ocorrência, Riedel estava bebendo com Luiz e em determinado momento ele o matou. O assassino, no entanto, disse não se lembrar o porquê tirou a vida do idoso.



Após a confissão, a polícia foi até a edícula e encontrou o idoso morto na cama. Em registro, não foi informada a causa da morte.



Os imóveis da casa estavam bagunçados, o que para a polícia indica que a vítima e o autor tiveram luta corporal.



O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) da Capital. Riedel foi preso em flagrante.