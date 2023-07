Roberto morre atingido por caminhão na contramão

Roberto Silva dos Santos, de 58 anos, morreu em acidente de trânsito na manhã desta 2ª feira (3.jul.23), no anel viário da BR-163, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande (MS).



De acordo com informações preliminares, a vítima seguia em sua motocicleta Honda Fan, quando acabou sendo atingida por um caminhão desenfreado que invadiu a pista contrária. O caminhão seguia no sentido Cuiabá.



Antes de atingir a moto em que estava Roberto, o caminhoneiro bateu em um Fiat Strada, conduzido por Marcelo Rodrigues, de 45 anos, e em outra motocicleta, onde estava um homem de 67 anos. Esses outros dois veículos, também seguiam no sentido Cuiabá e fora atingidos na traseira.

Motorista e passageiro da picape atingida pelo caminhão. Foto: MS Notícias

O caminhoneiro de 36 anos alegou à polícia que não conseguiu frear e após bater em dois veículos, jogou o caminhão para o lado, momento em que atingiu a motocicleta de Roberto que vinha no sentido Sul rodovia. O teste do bafômetro realizado no caminhoneiro deu negativo.



Roberto morreu com o impacto, antes que pudesse receber socorro.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, da CCR MSVia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Perícia Técnica foram ao local.



Os condutores do caminhão, o motorista e passageiro da Strada, não sofreram ferimentos. O motociclista sobrevivente, foi socorrido com ferimentos ao hospital.

O caso será registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.