Salles mentiu para PF sobre reunião com madereiros

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mentiu em seu depoimento ao negar ter participado de um encontro com madeireiros, o que pode resultar em consequências graves para o ex-ministro, uma vez que a mentira em depoimento é considerada crime.

Ele é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) no inquérito da operação Akuanduba, que apura um suposto esquema de exportação ilegal de madeira na região amazônica.

A PF acreditou em sua versão, de que “acabou não participando do encontro” e “sequer ficou sabendo do que foi tratado”.

Procuradores não acreditam na declaração e buscaram outro depoimento colhido pela corporação: de Olivaldi Alves Borges Azevedo, tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental de São Paulo.

Ele foi levado por Salles para o ministério para ser parte da diretoria de proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e é réu ao lado do ex-ministro. Segundo o MPF, “o depoimento de Olivaldi revela que Ricardo Salles não disse a verdade”.

Em sua oitiva, o tenente-coronel disse que chegou ao ministério no dia 6 de fevereiro e que a reunião com madeireiros já havia ocorrido. Ele relatou que encontrou Salles “de saída” e que o então ministro teria “conhecimento do assunto da reunião”.

Conforme o depoimento Olivaldi, Salles ainda teria conversado com um interlocutor sobre formas de solucionar as demandas dos madeireiros.

A participação de Salles no evento é essencial para investigadores apurarem se ele teve participação em organização criminosa envolvida com a exportação ilegal de ipês e jatobás. Procuradores querem descobrir se ele liberou cargas retidas nos Estados Unidos.

A OPERAÇÃO

A Polícia Federal desencadeou nesta manhã (19.set.23) a Operação Akuanduba, destinada a apurar crimes contra a Administração Pública (corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando) praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo e Pará. As medidas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além das buscas, o STF determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente e a suspensão imediata da aplicação do Despacho n. 7036900/2020/GAB/IBAMA. Eis a íntegra.

As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano, a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras noticiando possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira.