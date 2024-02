Superintendente da PRF/MS realiza visita ao gerente-executivo do INSS em Campo Grande (MS)

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, realizou uma visita cortesia ao gerente-executivo do INSS em Campo Grande/MS, Raimundo Martin Pereira Ruiz, na última sexta-feira (2).

Na ocasião, as autoridades conversaram sobre a necessidade de firmar parcerias para constituir uma junta de perícia médica que atenda as demandas dos servidores públicos federais no estado. Tratativas entre PRF, AGU e outras Instituições estão sendo realizadas para alcançar este objetivo.

Ações integradas como esta são essenciais para a melhora na qualidade de vida do servidor.

Fonte: PRF MS