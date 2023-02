Suposto amante amarra mulher em carro e ateia fogo

Uma mulher, de 41 anos, teve 90% do corpo queimado após ser vítima de crime passional em Rolândia na 3ª.feira (14.fev.23), no norte do Paraná, informou a Polícia Militar (PM). O autor do atentado é um homem, de 48 anos, que foi preso com o corpo em chamas há cerca de 1 km de onde incendiou sua vítima.

A PM disse que autor e vítima tiveram um caso no passado e que o homem teria chamado a mulher solicitando carona até um centro de reabilitação — ela o concedeu a carona.

"Foi levantado pelas equipes policiais que ele seria um suposto amante dessa vítima e que ele teria marcado esse encontro, relatando que estava com problemas com entorpecentes e precisava de ajuda para ser conduzido a um centro de reabilitação", disse a tenente Thays Barroca.

O criminoso embebeu sua vítima com álcool e ateou fogo, segundo ele, porque não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, que é casada.

A mulher estava com os pés amarrados e ainda assim conseguiu se jogar para fora do veículo. Ela se arrastou por vários metros até uma via vicinal para pedir socorro. No caminho, havia um rastro de sangue e peles dela que se desgrudaram no corpo, narrou o Sargento Bellozo, do Corpo de Bombeiros de Rolândia. "Ela estava na entrada da chácara, estava ali. Combatemos os incêndios. Ela estava com muita dor... a brutalidade dessa situação é algo que jamais vi, cara, nunca havia visto uma situação dessa [...] Tinha um caminho de sangue do carro até o lugar onde ela estava. Uma sacola toda ensanguentada. Ali no local onde ela caiu, provavelmente deitou, tinha ainda, cara coisa surreal. Pedaço de pele do corpo dela que soltou", narrou.

"Mesmo queimada, um horror, não consigo imaginar! Ela conseguiu se desvencilhar e subir até esse local onde foi achada", completou.

Tendo sido achada desfigurada pelas chamas, a mulher foi levada para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário de Londrina (UEL), com 90% do corpo queimado.

Segundo o boletim médico do hospital, ela está entubada e recebe cuidados intensivos na ala de queimados do hospital.

O homem foi socorrido pelo Siate e encaminhado para o Hospital San Rafael de Rolândia. Posteriormente, foi transferido sob escolta policial para o Centro de Tratamento de Queimados.

De acordo com a PM, ele sofreu queimaduras leves, foi levado para receber atendimento médico e está sob a custódia da PM. Ele teve queimaduras em 12% do corpo.

O veículo, que seria da vítima, foi recolhido ao Pátio do 15º Batalhão da PM de Rolândia.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. O delegado André Ribeiro Leite afirmou que, ainda consciente, a vítima informou quem era o homem e o identificou pelo nome.

"Tomando conhecimento dos fatos, a autoridade policial se dirigiu até a unidade hospitalar onde o suspeito estaria internado, tendo procedido com o seu interrogatório. Diante disso, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante de delito, bem como representou por sua prisão preventiva", explicou o delegado.