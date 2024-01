Três anos após fuga cinematográfica, 2º foragido de presídio é preso em Goiás

Nédio Marques Brito Filho, de 36 anos, foi recapturado na última 2ª.feira (22.jan.24), pela 8ª Delegacia Regional de Rio Verde (GO). Ele estava foragido da prisão em Ponta Porã desde 2 de julho de 2021.

Conforme apurado, a prisão aconteceu por meio de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Nédio e seu comparsa, Celso Gonçalves Sanguiná, na época com 24 anos, protagonizaram uma fuga ousada com características semelhantes às impetradas no cinema. A dupla escapou pelo portão principal da unidade penal, depois de render uma funcionária. Com uma faca, ameaçando matar a mulher, os detentos conseguiram franquear a saída diante dos agentes penais presentes. A poucos metros do portão principal do presídio, eles embarcaram em uma caminhonete branca e fugiram.

Celso acabou sendo recapturado em janeiro de 2023.

Nédio é condenado por tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso, e tem mais de 16 anos de prisão a cumprir.

ENCENAÇÃO

A comparação do caso de Nédio e Celso com a ficção vai além da metáfora, isso porque, a fuga dos detentos, um ano depois, resultou na prisão preventiva do policial penal Luiz Carlos Soto, em janeiro de 2022, durante a Operação La Catedral. Juntamente com outros agentes, Soto foi acusado de beneficiar detentos mediante a pagamentos indevidos e, inclusive, teria exigido 30 mil dólares para permitir a fuga de Nédio e Celso. Ou seja, a fuga ousada foi encenada.

Um caderno de anotações apreendido em uma das celas, que seria de Nédio, tinha registros sobre R$ 200 mil, que seriam os 30 mil dólares.

Também foi encontrado no caderno, anotações como “nosso trem sai hoje, vamos viajar hoje, até o fim da semana vou sair fora, preciso de mais 200 mil”.

A investigações mostraram que desde o início de 2019 até meados de julho de 2021, o policial penal teria se aproveitado da condição de funcionário público se associando com os outros réus no processo para obter as vantagens ilícitas. É citado o valor em dólares para permitir a fuga dos presos, “infringindo dever funcional”.

LA CATEDRAL

Bebidas alcoólicas apreendidas em presídio de MS — Foto: Dracco/Divulgação

A Operação ‘La Catedral’ foi deflagrada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), em junho de 2022.

De acordo com as investigações do Dracco, foi descoberta uma organização criminosa formada por policiais penais envolvidos em atividades ilegais, como corrupção, facilitação da entrada de celulares na prisão e outras infrações.

Carlos Eduardo Lhopi Jardim, de 41 anos, ex-diretor da Unidade Penal Ricardo Brandão em Ponta Porã, e mais quatro servidores da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) — Luiz Carlos Soto, João Xavier Martins Neto, Justo Aquino Navarro e Maicom Thomaz Corrêa de Alencar — foram acusados de formar a organização criminosa dentro da unidade prisional.

O Dracco disse que eles foram flagrados em posse de 100 caixas de cerveja, pinga, whisky, celulares e até uma cela VIP com armários e banheiro privativo.

Além de facilitar fugas, os acusados ofereciam regalias aos pagantes:

Vendiam bebidas alcoólicas, como uísque e pinga;

Cobravam para deixar detentos em celas especiais com móveis planejados, forro, banheiro com chuveiro elétrico e piso;

Permitiam a entrada de celulares, com propina de R$ 700 a R$ 1,3 mil, dependendo do modelo e se era 'completo': com fone e carregador;

Cobravam propina para manter preso no trabalho e, quando ele não tinha mais em espécie, era tirado a aliança dele de casamento;

Consertavam carros particulares na oficina do presídio;

Permitiam a entrada de drogas.

A operação foi nomeada La Catedral em referência à penitenciária construída na Colômbia por Pablo Escobar, onde ele cumpria pena com luxos e regalias.