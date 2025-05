Vereador é baleado acidentalmente por genro PM em confusão no Paraná

O vereador Marcelo Aparecido de Barros, conhecido como Professor Careca (PV), de Ponta Grossa (PR), foi baleado acidentalmente pelo próprio genro, um policial militar, na noite de domingo (11.maio.25). De acordo com o portal G1 Paraná, o parlamentar foi atingido na perna, socorrido e segue internado em estado estável, aguardando exames.

A confusão começou por volta das 22h30, em frente à casa do vereador, no bairro Ouro Verde, após ele se incomodar com o barulho de uma bicicleta motorizada. Segundo a assessoria de Professor Careca, o genro quase foi atropelado pelo condutor do veículo, que estaria realizando manobras perigosas.

Após uma breve discussão, o ciclista saiu do local, mas retornou minutos depois em um carro, acompanhado por dois homens. Conforme explicou ao G1 o delegado Lucas Andraus, responsável pela investigação, ao desembarcarem do veículo, os indivíduos teriam investido contra o vereador, que tentou intervir na situação.

Diante da investida, o policial militar (genro do vereador) teria se identificado e, ao perceber que um dos homens teria feito movimento suspeito em direção à cintura, efetuou um disparo com sua arma. O disparo, no entanto, atingiu acidentalmente o vereador na panturrilha direita, com o projétil transfixando o local.

A Polícia Civil investiga o caso.