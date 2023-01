Vídeo brutal: cinco policiais negros espancam homem negro até a morte

Tire Nichols, um homem negro de 29 anos, foi espancado até a morte em 7 de janeiro pelos policiais Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III e Desmond Mills Jr. A selvageria ocorreu após Nichols ser parado no trânsito em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos. Todos os policiais também são homens negros.

Quase três semanas após o assassinato, a polícia divulgou nesta 6ª.feira (27.jan.23), as imagens que mostram que Nichols sendo violentamente assassinado.

A partir da esquerda: os ex-policiais de Memphis Emmitt Martin III, Tadarrius Bean, Justin Smith, Desmond Mills e Demetrius Haley. Todos os cinco foram acusados de assassinato em segundo grau em conexão com a morte de Tire Nichols.

“Esta não é apenas uma falha profissional... Esta é uma falha da humanidade básica em relação a outro indivíduo. Este incidente foi hediondo, imprudente e desumano. E na veia da transparência, quando o vídeo for lançado nos próximos dias, vocês verão isso por si mesmos”, disse O chefe da polícia de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, explicando que outros policiais continuam sendo investigados. Eis os 4 vídeos (abaixo). Atenção: as imagens podem ser pertubadoras! Veja:

Depois que as acusações foram anunciadas na 5ª.feira (26.jan.23), o prefeito de Memphis, Jim Strickland, classificou a investigação como adiantada: “Trabalhamos para obter uma resolução para esses assuntos em tempo recorde porque os levamos extremamente a sério”.

Cronologicamente o incidente ocorreu assim:

Em 7 de janeiro, aproximadamente às 20h30, os policiais pararam um veículo por suspeita de direção imprudente, de acordo com um comunicado da polícia de Memphis.

“Ocorreu um confronto” entre os policiais e o motorista do veículo – posteriormente identificado como Nichols – que fugiu a pé, segundo a polícia de Memphis. Os policiais o prenderam e “outro confronto ocorreu”, resultando na prisão de Nichols, disse a polícia.

Uma ambulância foi chamada ao local da prisão depois que Nichols reclamou de falta de ar, disse a polícia, e ele foi transportado para um hospital próximo em estado crítico.

Em 10 de janeiro, três dias após a parada, o Tennessee Bureau of Investigation anunciou que Nichols havia morrido devido aos ferimentos sofridos no “incidente de uso da força com policiais”, segundo um comunicado.

Em 15 de janeiro, a polícia fez um comunicado, explicando que os policiais envolvidos na parada de trânsito que resultou na morte de Nichols foram dispensados do serviço, àquela altura, a medida era considerada um procedimento padrão do departamento enquanto uma investigação sobre o uso da força era iniciada. O TBI e o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Shelby também foram convocados para investigar.

Os resultados preliminares indicaram a gravidade da conduta dos policiais durante a parada, disse à polícia.

“Depois de analisar várias fontes de informação envolvendo este incidente, descobri que é necessário tomar medidas imediatas e apropriadas”, disse o chefe Davis em comunicado divulgado em 15 de janeiro. “Hoje, o departamento está notificando os policiais envolvidos nos atos administrativos iminentes”.

O departamento precisava seguir um processo processual exigido antes de disciplinar ou demitir funcionários do governo, acrescentou o comunicado.

Nos dias após a morte de Nichols, o advogado de sua família, Ben Crump, expressou repetidamente seu desejo de liberar a câmera corporal e as imagens de vigilância da parada de trânsito.

“Esse tipo de morte sob custódia destrói a confiança da comunidade se as agências não forem rapidamente transparentes”, disse Crump em um comunicado.

18 DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO FEDERAL DECLARADA

Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça disse que uma investigação de direitos civis foi aberta sobre a morte de Nichols.

“Na semana passada, Tire Nichols morreu tragicamente, poucos dias depois de se envolver em um incidente em que os policiais do Departamento de Polícia de Memphis usaram força durante sua prisão”, disse Kevin G. Ritz, procurador do Distrito Oeste do Tennessee, em comunicado.

Reconhecendo os esforços contínuos do Tennessee Bureau of Investigation, o escritório do procurador dos EUA “em coordenação com o FBI Memphis Field Office e a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, abriu uma investigação de direitos civis”, disse Ritz, recusando-se a fornecer mais detalhes.

20 DE JANEIRO – OFICIAIS NOMEADOS E DEMITIDOS

Após sua investigação interna, a polícia de Memphis identificou e demitiu cinco policiais envolvidos na parada de trânsito devido à violação de várias políticas do departamento.

Os policiais Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr.

“A natureza flagrante deste incidente não é um reflexo do bom trabalho que nossos oficiais realizam, com integridade todos os dias”, disse Davis.

Uma declaração da Memphis Police Association, o sindicato que representa os policiais, recusou-se a comentar as rescisões, dizendo apenas que a cidade de Memphis e a família de Nichols “merecem saber o relato completo dos eventos que levaram à sua morte e o que pode ter acontecido”. contribuiu para isso”.

Os advogados da família de Nichols, Crump e Antonio Romanucci, chamaram a demissão dos cinco policiais de “o primeiro passo para obter justiça para Tire e sua família”.

Dois funcionários do Corpo de Bombeiros de Memphis que faziam parte do “atendimento inicial ao paciente” de Nichols foram dispensados do serviço “enquanto uma investigação interna está sendo conduzida”, disse a oficial de informação pública do departamento, Qwanesha Ward, a Nadia Romero da CNN.

3 DE JANEIRO – FAMÍLIA ASSISTE AO VÍDEO DA POLÍCIA

Depois de se reunir com as autoridades para assistir ao vídeo inédito da prisão, a família de Nichols e seus advogados descreveram seu horror com o que viram.

“Ele estava indefeso o tempo todo. Ele era uma piñata humana para aqueles policiais. Foi uma surra não adulterada, descarada e ininterrupta desse menino por três minutos. Foi isso que vimos naquele vídeo”, disse Romanucci. “Não foi apenas violento, foi selvagem.”

“O que vi no vídeo hoje foi horrível”, disse Rodney Wells, padrasto de Nichols na segunda-feira. “Não pai, mãe deveria ter que testemunhar o que eu vi hoje.”

Crump descreveu o vídeo como “terrível”, “deplorável” e “hediondo”. Ele disse que RowVaughn Wells, a mãe de Nichols, não conseguiu assistir ao primeiro minuto da filmagem depois de ouvir Nichols perguntar: "O que eu fiz?" No final da filmagem, Nichols pode ser ouvido chamando por sua mãe três vezes, disse o advogado.

De acordo com os resultados preliminares de uma autópsia encomendada pelos advogados de sua família, Nichols sofreu “extenso sangramento causado por uma forte surra”. A CNN solicitou uma cópia da autópsia, que Crump disse que estará disponível quando o relatório completo estiver pronto.

O promotor distrital do condado de Shelby, Steve Mulroy, disse à CNN na terça-feira que seu escritório estava garantindo que todas as entrevistas necessárias com os envolvidos fossem realizadas antes da divulgação das imagens.

“Muitas das perguntas das pessoas sobre o que exatamente aconteceu serão, é claro, respondidas assim que as pessoas assistirem ao vídeo”, disse Mulroy, observando que acredita que a cidade divulgará imagens suficientes para mostrar “todo o incidente, desde o início até o fim.”

26 DE JANEIRO – OFICIAIS ACUSADOS

Um grande júri indiciou os cinco policiais demitidos pela polícia de Memphis por várias acusações, de acordo com o promotor distrital do condado.

Martin III, Smith, Bean, Haley e Mills, Jr. foram acusados de assassinato em segundo grau, agressão agravada, duas acusações de sequestro agravado, duas acusações de má conduta oficial e uma acusação de opressão oficial, de acordo com o tribunal criminal do condado de Shelby. e registros da prisão do condado de Shelby.

“Embora cada um dos cinco indivíduos tenha desempenhado um papel diferente no incidente em questão, as ações de todos eles resultaram na morte de Tire Nichols, e todos são responsáveis”, disse Mulroy durante entrevista coletiva.

Todos os cinco ex-policiais se apresentaram à Cadeia do Condado de Shelby na quinta-feira, com quatro se libertando no início da manhã de sexta-feira, mostraram os registros da prisão.

27 DE JANEIRO - VÍDEO DIVULGADO

A cidade de Memphis divulgou a câmera do corpo da polícia e o vídeo de vigilância mostrando a parada no trânsito e o violento confronto policial que levou à morte de Tire Nichols.

O vídeo contém pouco mais de uma hora de filmagem do encontro mortal de Tire Nichols com a polícia e inclui três vídeos de câmeras corporais e um vídeo mostrando uma visão aérea.

FONTE: CNN.