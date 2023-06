A cantora e radialista Vivi Araújo, morreu aos 22 anos, na madrugada desta 6ª feira (30.jun.23) em Goiás. A jovem artista foi vítima de um acidente de trânsito com seu Fiat Palio.

A informação foi confirmada pela rádio Luziânia FM, onde ela trabalhava. "É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!!", escreveu o perfil oficial.

Um vídeo mostra o veículo de Vivi em alta velocidade passando por uma lombada, derrapando e na sequência colidindo na mureta de acesso à Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A jovem foi arremessada para fora do veículo. Veja abaixo:

Vídeo: cantora e radialista Vivi Araújo morre aos 22 anos. Acesse: https://t.co/ykf10rAFyZ pic.twitter.com/GukLRjdoIg — MS Notícias (@msnoticias_ms) June 30, 2023

Um colega de Vivi contou que a cantora estava voltando de uma apresentação musical.

Famosa por seus vídeos de cover, Vivi acumulava mais de 100 mil seguidores no Instagram e 670 mil no TikTok.

No ano passado, chegou a participar do quadro Famosos da Internet, do "Programa da Eliana" (SBT).

O velório será realizado hoje, a partir das 17h, na Capela do Centro.

A Câmara Municipal de Luziânia também lamentou a morte da radialista.