Vídeo: comerciante e o filho são executados a queima roupa na Capital

O comerciante Aparecido Donizete Martins, de 63 anos, e seu filho Naique Matheus Sotarelo Martins, de 28 anos, foram executados a tiros disparados a queima roupa às 15h56 da 4ª feira (25.out.23), na Conveniência do Branco, na Rua Rua Paraisópolis, na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Branco saiu e entrou em desespero ao se deparar com o esposo e o enteado mortos sentados a cadeiras em frente ao comércio.

Uma câmera de segurança do local mostrou que os atiradores chegaram a pé, de jaquetas escuras e capacetes. Branco foi alvejado primeiro na cabeça e o filho no peito. Eles nem chegaram a sair das cadeiras morrendo sentados alvejados diversas vezes a queima roupa. Pelas imagens é possível notar uma testemunha ocular correndo ao momento do primeiro disparo. Eis o vídeo:

Após cometer o crime, a dupla fugiu em uma moto. Eles acabaram sofrendo uma acidente na fuga, o que também foi registrado por câmera de monitoramento. Ainda assim, os autores conseguiram fugir.

A polícia foi acionada, assim como a perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) como homicídio qualificado pela traicao, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

POSSÍVEL VINGANÇA

Em dia 26 de dezembro de 2013, José dos Santos, conhecido como "Zé Bodega", matou a tiros Daniel de Andrade e feriu Marcelo de Souza, em um bar na Vila Santo Eugênio. Para a investigação, Zé Bodega agiu a mando de Branco por rixas pessoais. Ambos acabaram presos pelo crime na época. Branco alegou que apenas emprestou a arma à Bodega.

A Polícia não comentou a ligação entre os casos.