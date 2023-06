Vídeo: condenado à pena de morte esmurra o próprio advogado no tribunal

Joseph Zieler, de 61 anos, condenado a pena de morte por cometer um duplo homicídio nos Estados Unidos, agrediu seu próprio advogado, Kevin Shirley, durante uma audiência no tribunal na 2ª feira (27.jun.23).

Zieler foi considerado culpado por estuprar e assassinar Robin Cornell, de 11 anos, e sua babá, Lisa Story, de 32 anos, em 1990. A sentença final saiu após 33 longos e excruciantes anos.

Ao entrar no tribunal algemado, o homem solicitou falar com seu advogado, quando Shirley se aproximou, Joseph desferiu um golpe usando o cotovelo.

Conforme apurado, Zieler estava insatisfeito com a decisão negativa de sua sentença.

Segundo a justiça norte-americana, Zieler invadiu o apartamento em North Fort Myers (no estado americano de Flórida, no Condado de Lee), onde estavam presentes Robin e sua cuidadora, Lisa. A mãe da criança havia saído de casa para encontrar seu namorado. Ao retornar, encontrou as duas vítimas mortas.

Ao longo de seu julgamento, Zieler fez vários insultos à mãe de Cornell, mostrando o dedo médio para uma câmera e se comportando de forma tão errática durante o depoimento que um juiz teve que remover os jurados do tribunal.

Na segunda, assim que desferiu o golpe contra o próprio advogado, Zieler foi imobilizado por três agentes que tiraram ele da sala.

O advogado informou posteriormente que estava bem e lamentou não ter conseguido dar o contra-ataque. O momento foi capturado em vídeo e pode ser visto abaixo:

O JULGAMENTO

O caso permaneceu arquivado por mais de duas décadas até que, em 2016, novas evidências de DNA ligaram Zieler ao crime. Ele já foi detido por agredir o enteado.

Em maio, um júri o considerou culpado pelos dois homicídios e recomendou a pena de morte no início deste mês. Zieler negou qualquer envolvimento no crime e depôs em seu próprio nome durante o julgamento inicial.

O juiz Robert J. Branning autorizou na 2ª feira (27.jun.23) a recomendação, sentenciando oficialmente Zieler à morte.