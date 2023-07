Vídeo: ex e ficante planejaram morte e esquartejamento do jogador de futebol

Rúbia Joice de Oliver Luivisetto, de 21 anos, e o 'ficante' dela, Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, teriam premeditado o assassinato e esquartejamento do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, em Sete Quedas (MS). Essa é a tese da investigação apresentada em coletiva sucinta à imprensa na manhã desta 6ª feira (7.jul.23).



Como mostramos aqui no MS Notícias, Hugo desapareceu na noite de 25 de junho e seus restos mortais foram achados no Rio Iguatemi, em Sete Quedas, no dia 2 de julho.

Na noite em que desapareceu, Hugo havia sido deixado por amigos em frente a casa de Rúbia, sua ex-namorada. No imóvel da jovem, Hugo foi assassinado por Danilo, que estaria ‘ficando’ com Rúbia. Danilo está foragido. Rúbia está presa por ocultação de cadáver.



Em coletiva hoje, a polícia não permitiu que a imprensa fizesse perguntas. A delegada Lucélia Constantino de Oliveira, titular da PC de Sete Quedas, foi econômica em seu pronunciamento, reservando-se a agredecer a sua equipe e superiores.

O delegado da Delegado da Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), Marcos Werneck Pereira, apresentou alguns detalhes novos. Veja abaixo:

Uma denúncia anônima levou a polícia ao rio iguatemi dando início às buscas e investigação; Após 3 dias de buscas sem sucesso, a polícia conseguiu chegar a ao suspeito Cleiton Torres Vobeto, conhecido pelo apelido 'Maninho'.Os pais de Rúbia teriam dado o nome de 'Maninho' à polícia. Ele teria ajudado a desovar o corpo de Hugo no rio; Localizado, 'Maninho' confessou participação na desova e apontou o trecho do rio onde o corpo foi jogado; Assim, os bombeiros passaram a ir e volta num trecho de 18 quilômetros, recolhendos partes do corpo do jogador. Equipes subiam e desciam 3 vezes ao dia; A motivação do crime não foi informada.

Além dos presos, há outros envolvidos na ocultação do cadáver e fraude processual. "Temos elementos para afirmar que se tratava de delito premeditado. Identificamos a qualificadora que tornou impossível a defesa da vítima. Identificamos a participação da Rúbia como coautora do delito praticado. E acreditamos que a resposta a uma crime bárbaro como esse virá do estado com a mesma força", disse chefe da Defron.

Assista a coletiva a partir da fala da delegada Lucélia: