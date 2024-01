Vídeo: ex-marido, Marcelo atrai e mata Francisca a facadas na rodoviária (IMAGENS FORTES!)

Marcelo Ochoa de Freitas, de 46 anos, atacou e matou Francisca Alves Nascimento, de 35 anos, a facadas às 19h47 da 2ª feira (15.jan.23), na Avenida São Paulo, ao lado do terminal rodoviário de Lucas do Rio Verde (MT). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O autor do crime foi preso em flagrante.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens são fortes! Veja:

A vítima morreu a caminho do hospital, com perfurações no pescoço, tórax e rosto.

Em março de 2022 e dezembro de 2023, Fracisca denunciou à polícia mato-grossense agressões de sofrida por Marcelo. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Terra, os dois estavam juntos há quatro anos.

Preso, o feminicída demonstrou frieza e revelou que cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com Francisca.

DESPEDIDAS

Nas redes sociais, duas filhas de Francisca lamentaram o ocorrido e prestaram homenagens para a mãe. "Se eu soubesse que aquele seria nosso último abraço, eu nunca teria soltado você", disse uma das meninas.

A Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde prestou condolências à família.

“Expressa, mais uma vez, seu profundo pesar e consternação diante de outro trágico episódio de feminicídio em nossa cidade. Com imensa tristeza, lamentamos a morte de Francisca Alves do Nascimento, de 35 anos, moradora do bairro Vida Nova, que teve sua vida brutalmente ceifada por golpes de faca desferidos pelo ex-marido, ontem à noite, nas proximidades da rodoviária, na avenida São Paulo, no bairro Alvorada. Esse ato de violência extrema não abala apenas a família enlutada, mas também a toda a população luverdense, e nos alerta para a urgência de ações efetivas no combate à violência contra a mulher em nossa sociedade. O feminicídio é um mal que persiste, e é dever de todos nós, como representantes da população, unirmos esforços para mudar essa realidade. Neste momento de tristeza, reafirmamos nossa cobrança, que tem sido constante, por mais investimentos em Segurança Pública em Lucas do Rio Verde. Além disso, pedimos que as autoridades competentes investiguem rigorosamente este crime e que o agressor seja responsabilizado. Também manifestamos nossa solidariedade à família enlutada neste momento difícil, reiterando nosso compromisso em buscar, por meio de nosso papel legislativo, medidas que promovam a conscientização, a prevenção e a punição eficaz para aqueles que praticam atos de violência contra as mulheres. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, conceda conforto aos familiares e amigos de Francisca, dando-lhes força para enfrentar este momento de extrema dor e saudade”, escreveu.