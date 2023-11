Vídeo: falso cliente ataca e tenta estuprar vendedora de colchões

A vendedora de uma loja de colchões de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro da loja onde trabalhava por volta das 18h40, do sábado (18.nov.23).

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que um homem entra fingindo ser um cliente interessado na compra de um colchão e quando ela deu as costas, acabou sendo atacada e o estuprador tentou imobilizá-la e arrastá-la para um cômodo. A mulher reagiu às tentativas de imobilização e gritou o tempo todo.

Derrubada no chão, ela resiste, usando as pernas para afastar o estuprador. Durante a luta, objetos caem no chão e se quebram. A todo momento, a vítima grita para o homem sair de perto dela. É possível ouvi-la dizer que não iria entrar no banheiro com o criminoso. A abordagem dura pouco mais de 30 segundos. Veja:

IMAGENS FORTES: homem tenta estuprar vendedora em loja de colchões.



Acesse: https://t.co/pjPq0QCw0R pic.twitter.com/pWYF9bW2qF — MS Notícias (@msnoticias_ms) November 25, 2023

Após a tentativa de violência e roubo frustrada, o estuprador fogiu correndo pela porta da frente da loja, sem que ninguém aparecesse para ajudar a vítima.

O caso é investigado pelo 99º Distrito Policial, no Bairro Campo Grande. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigadores do DP já identificaram o agressor e trabalham para localizá-lo o quanto antes.

Estupros crescem em SP

O número de estupros cresceu 7,6% no acumulado entre janeiro e setembro deste ano em comparação com igual período de 2022 no estado de São Paulo – foram 10.705 casos em 2023, ante 9.951 em 2022.

Os números divulgados pela SSP, sob o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram submetidos a uma revisão, que encontrou 467 casos nos nove primeiros meses de 2022. Se não houvesse essa atualização no ano anterior, o aumento seria de 12,9% (total de 9.484 em 2022).

O número de estupros de vulneráveis também cresceu no acumulado do ano. Foram 8.216 em 2023, ante 7.704 nos nove primeiros meses de 2022 (6,6%).