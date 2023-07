Vídeo: Guarda Civil linchado após 'bater na ex' acaba preso

O Guarda Civil Metropolitano, Valci Picon, de 51 anos, linchado na noite da 6ª feira (9.jun.23), no Bairro Joé Abrão, em Campo Grande (MS), foi preso na noite da 5ª feira (29.jun), no Bairro Los Angeles, acusado de violência doméstica.

Em vídeo encaminhado à reportagem do MS Notícias postado pela página 'JR do Passeando', diversos homens aparecem desferindo socos e chutes contra o guarda o acusando de ter agredido a esposa. O revide ocorreu no início do mês, dias após a comunidade notar a vítima toda rocha. Eis o vídeo:

Picon é servidor público de 1ª classe da Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social desde 1996, onde recebe salário atual de R$ 3.912,84.

O comandante da Guarda Civil de Campo Grande, Anderson Ortigoza, confirmou que Picon foi preso em casa, no começo da noite de ontem, após a corporação ser informada sobre o caso.

“Assim que tomamos conhecimento, empenhamos uma equipe pra fazer o cumprimento desse mandado de prisão. Foi por causa da agressão, da materialidade da filmagem”, relatou.

Em nota, a Guarda afirmou ainda que abriu um Processo Administrativo Disciplinar e vai investigar a conduta do servidor. Enquanto isso, ele foi afastado das funções de servidor da segurança pública do município.

AGRESSÕES CONSTANTES

Últimas agressões cometidas por Picon a ex, foram no início de junho. Foto: Redes

A vítima relatou que em boletins de ocorrência houve ao menos 3 agressões cometidas por Picon. Eles namoraram só por 3 meses, período em que a mulher notou ciúme obsessivo de Picon e decidiu se separar, porém, passou a sofrer ameaças e ser vítima de agressões, desde então.