Vídeo: Jeremias estava desarmado quando foi morto pela polícia, diz testemunha

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, morto em suposto confronto com agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, tarde da 2ª feira (6.nov.23), no Bairro Jockey Clube, em Dourados (MS), não estava armado quando foi alvejado pelos agentes douradenses, dizem testemunhas que terão o nome preservado.

Como havíamos mostrado aqui no MS Notícias, Jeremias era procurado como o principal suspeito do feminicídio da ex-companheira, Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos. Ele teria praticado o crime na madrugada do sábado (4.nov), quando também esfaqueou Adelvando Paulo da Silva, pessoa que era atual namorado de Cleyde.

Segundo o que foi narrado pela polícia, Cleyde dormia com o atual, quando o ex teria invadido a casa em que ela morava no Jardim Guanabara, em Nova Alvorada do Sul, e, primeiro, ateou fogo numa motocicleta, na sequência esfaqueou Adelvando e depois foi ao quarto e matou Cleyde com diversas facadas enquanto ela dormia.

SEM TIROS, SEM ARMA

Parte de um projétil de arma de fogo foi encontrado no imóvel após a remoção do corpo de Jeremias. Foto: (fonte sigiliosa)

A versão acima foi reproduzida em diversos veículos de comunicação como dinâmica real do crime. No entanto, testemunhas revelam ao MS Notícias, informações diferentes e imagens que mostram a cena do crime, apontando que não há sinal de tiros nas paredes ou qualquer evidência de confronto onde Jeremias foi morto.

“O que eles fizeram foi invadir a casa, arrebentaram o portão, arrombaram a porta, porque o Jeremias estava trancado aqui dentro e mataram ele aqui. Não teve confronto, não há sinais de tiros nas paredes. Tem um tiro no teto, mas quem atira para o teto num confronto? O pessoal aqui em volta disse que escutou apenas 3 tiros. Depois, eles pararam uma caminhonete preta aqui lá em frente, muito rápido, saíram com o corpo dele na carroceria da caminhonete descaracterizada”, contou uma testemunha que terá o nome preservado.

Nas imagens, uma testemunha mostra uma enorme poça de sangue no chão, numa porta que divide cômodos na casa onde Jeremias estava escondido, antes de ser morto. Ele mostra que Jeremias estava deitado, se levantou e foi alvejado ao aparecer na porta. Eis o vídeo:

OUTRA DINÂMICA NARRADA

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, foi morto pela polícia, dois dias depois de matar a ex-namorada, Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos, a facadas - Fotos: Reprodução

De acordo a testemunha, antes de morrer, Jeremias havia contado detalhadamente o que ocorreu na noite do feminicídio e da tentativa de homicídio.

“Ele falou que foi lá na noite para matar o Adelvando e levou um pouco de gasolina. Aí, quando ele chegou lá, eles [Cleyde e Adelvando] não saiam de dentro da casa, então o Jeremias colocou fogo num tapete e jogou dentro da casa pela janela. Aí o Adelvando jogou o tapete para fora e caiu em cima da moto, nisso a moto começou pegar fogo e a Cleyde gritava: amor, amor, a minha moto está pegando fogo. Então, foi que Adelvando saiu e eles passaram a brigar e Jeremias esfaqueou o Adelvando. Aí a Cleyde saiu e veio tentar parar a briga e foi para segurar o Jeremias, nisso ele a empurrou, e atingiu uma facada nela, no braço. Aí a Cleyde veio de novo e ele deu uma facada que causou a morte dela. Foram duas facadas e não teve aquela coisa de que estava dormindo. O Jeremias contou que não queria matar ela, mas acabou matando nessa briga aí. Ele falou que foi lá para matar o cara, porque uma parente dele chamada Pâmela, disse que Cleyde já estava saindo com Adelvando faz tempo, desde quando ela estava com o Jeremias, então ele fez isso”, explicou a testemunha.

Após o cometimento dos crimes, Jeremias fugiu por dois dias se escondendo numa casa no Bairro Jockey Clube até a tarde de 6 de novembro. Na mídia, a morte de Jeremias foi ventilada por volta das 14h50, o óbito, no entanto, só ocorreu às 15h30, conforme a certidão de óbito.

CONTROVÉRSIAS

Delegado Erasmo Cubas. Foto: Reprodução

"O indivíduo atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido por três disparos, foi socorrido, levado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu e foi a óbito", disse a Polícia Civil em nota.

No dia do crime, em frente à casa onde Jeremias foi morto, o delegado Erasmo Cubas disse a diversos veículos de imprensa que os agentes teriam efetuado apenas dois disparos, algo que confrontou diretamente com a versão da nota emitida mais tarde.

Na casa onde Jeremias foi morto, a polícia narrou que a perícia teria 'identificou marcas de disparos feitos pelo autor', que estava utilizando um revólver calibre .32. Naquele dia, a moto e o celular de Jeremias também foram apreendidos.

AMEAÇAS PROFERIADAS PELO IRMÃO DE CLEYDE

Jeremias era pai de 3 filhos de 14, 18 e 20 anos e tem uma irmã. Os familiares receberam ameaças proferidas pelo irmão de Cleyde, que encaminhou áudio ao celular de Jeremias ameaçando matar familiares e até mesmo animais que tivessem sob a tutela de Jeremias. Eis:

Temendo pela vida das pessoas próximas, logo que recebeu os áudios, Jeremias encaminhou o à familiares os orientando que registrassem boletins de ocorrência.

Uma testemunha contou à reportagem que, durante as buscas por Jeremias, familiares foram 'caçados' por policiais e ouviram os investigadores dizendo que a 'ordem era matar'. "A morte dele já havia sido decretada pelos policiais, ninguém foi lá com intenção de prender ele", opinou a testemunha.

SUPOSTA DESTRUIÇÃO DE IMAGENS

De acordo com a testemunha, na casa onde Jeremias foi morto supostamente havia uma câmera de monitoramento interno. O equipamento, no entanto, foi destruído. "Não sei se foram os policiais, não sei. Mas tinha uma câmera lá na casa do cara, isso tinha e a câmera foi destruída. Ele falou que não tem essas imagens por conta disso. Além disso, os policiais judiaram do cachorro que estava no quintal, atacaram spray de pimenta nos olhos e deram choque no cachorro (sic)", narrou.

"Tem monte de coisas inventadas nessa história, então, o certo seria a polícia investigar para saber o que de fato aconteceu. A polícia não pode alimentar essas coisas que não se sabe se é verdade. A verdade é que eles poderiam ter prendido Jeremias facilmente, mas mataram ele, mesmo ele estando desarmado (sic)", finalizou.

SERVIDORA DA EDUCAÇÃO

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, lamentou o feminicídio contra Cleyde a citando como sua amiga. “É com grande pesar que recebo o comunicado do falecimento da minha amiga Cleyde Mara Pereira Abrantes. Cleyde Mara, era carinhosamente conhecida como a “Tia Cleyde do Colégio Objetivo” onde o meu filho Enry estuda e era uma excelente servidora pública do nosso município também. Prestamos solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé. Nossos sinceros sentimentos”, disse.

A primeira-dama, Maitê Paleari, também deixou uma mensagem de pesar à servidora. “Hoje é um dia muito triste para Nova Alvorada do Sul, perdemos a Tia Cleyde como meu filho carinhosamente a chamava. Perdemos uma mulher incrível e que vai fazer muita falta para a sua família e para todos nós seus amigos. Nosso contato era praticamente diário e você vai fazer muita falta Cleyde Mara Pereira Abrantes”, publicou.

Os gestores também emitiram uma Nota de pesar pelo perfil oficial da prefeitura de Nova Alvorada do Sul. “A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul informa com pesar o falecimento da servidora municipal Cleyde Mara Pereira Abrantes. Cleyde era uma servidora dedicada da Secretaria de Educação, que sempre se dedicou ao trabalho. Deixa um legado de dedicação e competência por todos que a conheceram. A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul presta condolências à família e amigos de Cleyde”.

Colégio que deu apelido à Cleyde também deixou uma mensagem de pesar.

DESPEDIDAS À CLEYDE

DESPEDIDAS A JEREMIAS

