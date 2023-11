Vídeo: jovem filma a própria morte ao 'brincar' com o namorado armado

Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, morreu na noite do sábado (4.nov.23), após ser atingida por um tiro disparado pelo namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, no Assentamento Guadalupe, em Jataí (GO).

Segundo a Polícia Militar goiana, o suspeito chegou a contar uma versão de que estava com a namorada na motocicleta e eles teriam sido perseguidos e alguém em outra moto disparou o tiro no tórax de Ielly. Apesar disso, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que Diego e a namorada estão ‘brincando’ de fazer poses com ele segurando a arma e em determinado momento um tiro é disparado. Veja:

Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, morreu na noite do sábado (4.nov.23) após ser atingida por um tiro disparado pelo namorado >>> leia >>> https://t.co/FisOSbjIsM pic.twitter.com/1IsbkqyR2C — MS Notícias (@msnoticias_ms) November 6, 2023

De acordo com a PM, Ielly chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Diego foi preso em flagrante por homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

Logo após a prisão do autor, uma amiga da vítima compartilhou prints nas redes que mostram a preocupação da vítima com o fato de homem ter comprado uma arma de fogo. Eis o print: