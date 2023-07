Vídeo: Lucas e Kauan morrem ao colidir moto 1.100 em poste de iluminação

Lucas de Moraes dos Santos, de 25 anos, e Kauan Rodrigo Xavier Barreto, de 17 anos, morreram às 00h01 deste domingo (2.jul.23), após a motocicleta 1.100 cilindradas, em que estavam, colidir contra um poste de iluminação às margens da Rua Pocrane, na Vila Nasser, em Campo Grande (MS).



Conforme o registro de ocorrência, a motocicleta era conduzida por Lucas, que por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, derrapou e colidiu contra a estrutura de cimento quase em frente ao condomínio Villas de Maiorca. Imagens de câmera de segurança do condomínio mostram o exato momento do acidente fatal. Eis:

ACIDENTE FATAL | CAMPO GRANDE (MS) >> Lucas e Kauan morrem ao colidir moto 1.100 em poste de iluminação >>> Acesse >>> https://t.co/434o0QR8tB pic.twitter.com/kJZsmlTKfL — MS Notícias (@msnoticias_ms) July 2, 2023

Com o impacto, os jovens tiveram os seus corpos lançados contra o poste. A moto parou a cerca de 40 metros de distância de onde a colisão aconteceu. A colisão foi tão forte que os capacetes escaparam das cabeças das vítimas e quebraram.



Em registro, a polícia explicou que Lucas sofreu politraumatismos, trauma de tórax e traumatismo craniano com perda de massa encefálica. Kauan sofreu politraumatismos e trauma de crânio. Ambos morreram antes de receber atendimento da equipe da Unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros.



Os corpos foram levados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico.



O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítimas fatais, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).