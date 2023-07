Vídeo: policial recebe doação milionária após matar adolescente na França

A família do policial Florian M., de 38 anos, que matou Nahel Merzouk, de 17 anos, a tiros numa blitz policial em Nanterre, nos arredores de Paris, arrecadou € 1,26 milhão (cerca de R$ 6,58 milhões, na cotação atual), até esta 2ª feira (3.jul.2023). A página para doações na plataforma GoFundMe foi criada por Jean Messiha, extremista de direita, economista e ex-conselheiro político de Marine Le Pen.

Os valores estão sendo depositados por franceses de extrema direita que apoiam o assassinato do adolescente, executado a tiros na tarde de 27 de junho. Os extremistas de direita da França dizem que o policial estava apenas fazendo o seu trabalho ao atirar e matar o Nahel. Famílias ricas da França estão doando valores vultuosos ao policial assassino, que acabou preso pelo assasinato.

Primeiro, o policial mentiu que o garoto jogou o carro para cima dele e de outro oficial, mas vídeos publicados nas redes o desmentiram, mostrando que o policial abordou o adolescente avisando que ele lhe daria “um tiro na cabeça”, na sequência o policial assassino deflagrou um tiro à queima roupa no rosto de Nahel, ele acelerou o carro e morreu pouco à frente. Veja o vídeo:

INTERNACIONAL | Policial recebe doação milionária após matar adolescente na França | Famílias ricas da França estão doando valores vultuosos ao policial assassino>>> acesse >>> https://t.co/zilLkq4wf6 pic.twitter.com/TRAsldTY6l — MS Notícias (@msnoticias_ms) July 3, 2023

O militante de extrema direita Jean Messiha, ex-porta-voz da campanha do ex-candidato da extrema direita à Presidência, Eric Zemmour, é o organizador da primeira coleta. Na descrição publicada no site francês que hospeda a iniciativa, ele explica que a vaquinha foi criada "em apoio à família do policial de Nanterre, Florian M., que fez seu trabalho e hoje está pagando caro por isso".

Messiha já havia tentado organizar outra vaquinha online, em 30 de junho, que chegou a atingir € 5.000 (R$ 25 mil) e foi suspensa cerca de 20 minutos depois. O primeiro site teria pedido uma cópia da carteira de identidade da mulher do policial para manter a coleta ativa. Messiha então preferiu trocar de plataforma e utilizar a GoFundMe.

A organização coletiva Sleeping Giants France, que luta contra o financiamento dos discursos que incitam ao ódio, pediu à GoFundMe que verificasse se a vaquinha lançada por Messiha respeitava os termos e as condições gerais de utilização da plataforma. "A simples existência dessa iniciativa aumenta o sentimento de injustiça e gera tensão", escreveu o coletivo no Twitter, pedindo que o dinheiro também não seja usado para pagar as custas processuais do policial.

Membros da oposição francesa também criticaram a coleta, segundo o canal de TV francês BFMTV. "Vocês alimentam uma situação social complexa e apoiam um policial indiciado por homicídio doloso", escreveu o secretário do Partido Socialista, Olivier Faure. Muitos políticos da esquerda francesa pediram que a vaquinha fosse suspensa.

O ADOLESCENTE ASSASINADO

Ele cresceu em uma propriedade chamada Pablo Picasso em Nanterre, um subúrbio parisiense que abriga muitos imigrantes .

Sua mãe, cuja família é da Argélia – uma ex- colônia francesa que contribuiu com a maior parte da imigração do norte da África para a França – o criou sozinho

Embora as autoridades tenham mantido silêncio sobre a origem étnica de Nahel, a França rapidamente percebeu.

As primeiras reações vieram de estrelas do rap em Marselha, a cidade portuária do sul com alta imigração do norte da África.

A estrela do futebol Kylian Mbappé e o ator Omar Sy, ambos negros, também twittaram seu apoio.

Há apenas um mês, Nahel realizou um sonho quando foi selecionado para aparecer como figurante em um videoclipe do rapper Jul, que ele filmou em Nanterre.

Após a morte de Nahel, Jul fez um apelo por ajuda financeira para a família do menino que ele chamava de "meu irmãozinho".

O assassinato do adolescente deflagrou uma onda de manifestações na França. Veja o desenrolar das manifestações aqui.