Thalisson Weslley Silva dos Santos, de 29 anos, morreu em acidente de trânsito, às 4h da madrugada desta 4ª feira (5.jul.23), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, no Centro de Campo Grande (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, Thalisson seguia pela Afonso Pena em uma moto, quando colidiu em alta velocidade contra uma S10, conduzida por um jovem chamado Murilo, de 21 anos, que seguia pela Rua Rui Barbosa.

Com o impacto, Thalisson foi arremessado para a pista da Afonso Pena sentido Centro. Murilo perdeu o controle da caminhonete e atingiu um semáforo também na pista da Afonso Pena no sentido Centro.

Um vídeo obtido pelo MS Notícias mostra a dinâmica do violento acidente:

ACIDENTE FATAL | CAMPO GRANDE (MS)

Vídeo: Thalisson morre na hora ao bater moto em alta velocidade contra S10 >>> acesse >>> https://t.co/kAOtCqH8B8 pic.twitter.com/I5EQnNTcdx — MS Notícias (@msnoticias_ms) July 5, 2023

Além de Murilo, na caminhonete havia um passageiro chamado Wanderley. Ambos os ocupantes da caminhonete não tiveram ferimentos e alegaram que o motoqueiro furou o sinal. Eles permaneceram no local do acidente até a chegada das equipes de resgate e polícia.

Thalisson morreu na hora, antes mesmo de receber os primeiros socorros.

Além dos envolvidos no acidente, uma testemunha ocular chamada Daniel, que estava em Fiat Toro parado no sinal da Afonso Pena, confirmou que o motociclista furou o sinal.

"Eu estava na pista do meio da Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes, ele estava correndo bastante, passou por mim na pista esquerda e 'roletou' o sinal completamente. Ele não tentou frear, infelizmente (sic)", confirmou Daniel em conversa ao telefone com a reportagem do MS Notícias.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Polícia Civil do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) da Capital.