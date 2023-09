Vídeos: ao fazer conversão, blogueira atropela e mata personal trainer

O personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, morreu após sua moto ser atingida pelo carro da blogueira Rosa Tavares, de 25 anos, em Manaus, na 5ª feira (31.ago.23). Vídeos abaixo, mostram o momento em que Talis foi arremessado e caiu no chão depois da batida.

O acidente aconteceu por volta das 11h20, na Rua Pará, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

O carro da blogueira, um Volkswagen Taos, tentou fazer uma conversão para entrar em outra rua no momento que a motocicleta do personal estava ao lado. Talis acabou atingido, e o impacto o lançou para perto da esquina.

Assista:

CHEGOU A SER SOCORRIDO

Talis foi socorrido e chegou a ser reanimado, mas morreu após sofrer parada cardíaca.

No fim da noite de 5ª feira (31.ago.23), Rosa Tavares divulgou um texto em uma rede social. Na mensagem, ela atribui o acidente a uma fatalidade.

"Eu não estou com capacidade nenhuma para nada neste momento", escreveu. "O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade. Só Deus e meus familiares sabem como está meu coração", postou a blogueira.

Rosa Tavares também disse que prestou socorro ao personal. "Assim como estou prestando socorro necessário à família da vítima", afirmou.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai investigar o caso.