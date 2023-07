Vídeos: caminhoneiro morre carbonizado em engavetamento na BR-262

Reinan Vieira Verdugo, de 48 anos, morreu carbonizado após engavetamento na tarde desta 5ª feira (6.jul.23), na BR 262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações preliminares, além da vítima fatal, outros 4 veículos se envolveram no acidente de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que além de Reinan, um homem de 76 anos que estava num carro de passeio, também morreu no local.

O ACIDENTE

Relatos de testemunhas sugerem que Reinan conduzia uma carreta tritrem carregada com eucaliptos de uma empresa terceirizada da Suzano, que opera uma fábrica de celulose e papel em Três Lagoas (MS).

O acidente teria acontecido devido a BR estar operando no sistema ‘Pare-Siga’, em razão de obras. Num dos pontos de ‘Pare’, Reinan não conseguiu frear e colidiu na traseira de um caminhão que estava à frente. Consequentemente, outros dois carros e mais uma carreta foram atingidos.

A cabine do caminhão em que Reinam estava ficou destruída e começou a pegar fogo. Ele não conseguiu sair das ferragens e morreu carbonizado. Reinan era casado e natural de Três Lagoas.

Em um dos carros de passeio, um homem morreu na hora. Uma passageira foi encaminhada ao Hospital de Água Clara. Os demais envolvidos foram atendidos com ferimentos leves.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

FOGO SE ALASTROU

Com a batida, os veículos pegaram fogo. Vídeos do local mostram a carga de eucaliptos sendo tomada pelas chamas. Assista ao vídeo abaixo:

Nas imagens, um carro de luxo, envolvido na batida, aparece completamente destruído a poucos metros do acidente.

Corpo de Bombeiros, Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e a PRF estão no local. Ainda são apuradas as circunstâncias do acidente.

A rodovia segue interditada, sem previsão de liberação.