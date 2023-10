Vídeo: piloto de MS e pedreiro morrem após avião cair e explodir em aeroporto

O piloto Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos, morreu na tarde da 4ª feira (4.out.23), após o avião bimotor King Air C90 GTI cair durante a decolagem no aeroporto da empresa de agronegócio Grupo Bom Futuro, em Cuiabá (MT). Além dele, Juan José Jamarillo, de 62 anos, também morreu. Ele era pedreiro e trabalhava numa obra no local onde o avião caiu.

Na aeronave, estavam dois passageiros que ficaram feridos e foram hospitalizados. "O avião foi decolar e deu algum problema. Perdeu a sustentação na saída e saiu da pista. Veio em direção à estação e quase pegou outros aviões e pessoas que estavam aqui", disse o ex-governador Blairo Maggi, que é primo dos proprietários da pista. "Ele foi em direção a uma construção, bateu e explodiu. Morreu o piloto na hora, carbonizado, e os dois irmãos Jacobowski, lá de Campo Novo do Parecis, conseguiram sair com vida e já foram levados ao hospital", completou.

O incêndio provocado com a explosão foi contido pelo Corpo de Bombeiros.

O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na investigação. Elas mostram o avião pendendo para a esquerda, batendo a asa no solo e em em seguida se incendiando. Veja:

QUEM ERAM OS SOBREVIVENTES

O produtor rural Eraí Maggi, considerado o 'Rei da Soja' em MT, fez um vídeo mostrando o estado de saúde dos sobreviventes da queda do avião: Adelar Mateus Jacobowski e Valdir Jacobowski.

Na gravação feira no interior do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), é possível ver que os irmãos tiveram apenas ferimentos leves. Eles chegam a falar com o empresário e, um deles, chega a mandar, inclusive, um recado para sua esposa. "Patrícia, eu estou bem".

"Estamos bem, só fazendo check up aqui, mas está tudo certo", relatam.

MANIFESTAÇÕES

Em nota, a Bom Futuro lamentou o ocorrido e explicou que o avião não é da empresa, que apenas prestava serviço de hangaragem no ocorrido.

"A Bom Futuro lamenta o acidente ocorrido na tarde desta quarta (04.10) na pista do aeródromo em Cuiabá. A empresa presta serviços de hangaragem e o avião envolvido não é de sua propriedade. As informações detalhadas sobre a ocorrência serão prestadas pelas autoridades responsáveis".

Uma amiga do piloto que usa o perfil Simone Viana Nunes no Facebook escreveu uma mensagem de despedida ao amigo: "Perante uma tragédia como esta, fica apenas a perplexidade de perceber que a vida é mesmo um sopro. Partiu um amigo de forma inesperada e meu coração está destroçado, enquanto se nega a acreditar. Era um ser humano maravilhoso, amigo do seu amigo, fiel e verdadeiro. Não é apenas o mundo que fica mais pobre com sua partida, mas também a vida de todos os que o amavam. Você vai deixar muitas saudades e nunca será esquecido. O céu era sua casa.... agora vc está lá Adeus, meu bom amigo, e que você descanse em paz. #fernandokawahata (sic).

Fernando é irmão do ex-secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) da Prefeitura de Três Lagoas (MS), Adriano Kawahata Barreto. Ele escreveu uma mensagem de despedida para o irmão: "Hoje recebi uma notícia difícil de assimilar no final de tarde...É difícil ainda pra mim acreditar...a gente não vê... demora um tempo pra cair a ficha.. Ainda trocávamos bobagens pela Internet nesta tarde...o conforto é saber que ele fazia o que amava..e assim se despediu.. dona Fátima.. cuide do nosso caçula...@fkbarreto .. cuide de nós!! Nossos encontros eram raros depois que mamãe partiu..e isso pra ser sincero é o que mais me chateia agora...". A mensagem estava na legenda da foto abaixo:

*Com MídiaNews.