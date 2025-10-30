VÍDEO: Suspeito de tentar matar adolescente foge algemado após audiência em MS

Um homem de 29 anos, suspeito de tentar matar uma adolescente de 15 anos, tentou fugir mesmo algemado após participar de uma audiência de custódia nesta 3ª feira (28.out.25), no Fórum de Coxim.

A fuga aconteceu no momento em que ele era colocado na viatura da Polícia Civil. Câmeras de segurança do local registraram a ação.

Nas imagens, o homem aparece correndo pelas ruas, mas é alcançado rapidamente pelos agentes que faziam o transporte.

Após ser contido, ele foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações do portal Coxim Agora, o suspeito foi preso em flagrante no último domingo (26.out.25), após atacar a adolescente com um facão na Avenida Filinto Müller, no centro da cidade. Conforme a polícia, o agressor apresentava comportamento obsessivo em relação à vítima.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Coxim.