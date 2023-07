Vinícius, de 22 anos, morre ao bater moto contra poste na Júlio de Castilho

Vinícius Costa Barbosa, de 22 anos, conhecido pelo apelido ‘Barbosinha’ morreu na madrugada desta 6ª feira (28.jul.23), ao colidir com sua motocicleta, contra um poste na Avenida Júlio de Castilho, na Vila Palmira, em Campo Grande (MS).

Segundo a polícia, o jovem atingiu um poste no canteiro central da Avenida quase no cruzamento com a Rua Niterói. Vinícius morreu na hora.

(28.jul.23) - Chinelo e carenagens da motocicleta no local do acidente nesta manhã. Foto: MS Notícias

Além da vítima fatal, estava na garupa da moto João Vitor Rodrigues de Souza, que sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhado para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino.

O corpo foi removido pela funerária e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".